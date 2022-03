Waar Facebook, Instagram en Twitter in Rusland zijn geblokkeerd, lijkt Telegram in ieder geval voorlopig nog beschikbaar te blijven. Het is een van de weinige plekken waar Russen nog betrouwbare informatie over de oorlog met Oekraïne kunnen lezen. Tegelijkertijd wordt via de berichtendienst ook enorm veel nepnieuws verspreid.

Telegram heeft vanaf het begin een centrale rol gespeeld in het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Zo gebruiken Russische overheden het platform om bijvoorbeeld staatspropaganda en desinformatie te verspreiden.

Toch is Telegram ook een belangrijke nieuwsbron voor Oekraïners en Russen. Juist die laatste groep heeft nog maar weinig toegang tot betrouwbaar nieuws over de oorlog. Naast Facebook, Instagram en Twitter zijn volgens persbureau Reuters ook verschillende grote nieuwswebsites geblokkeerd in het land, zoals BBC News.

Opgericht door Russische broers

Vooralsnog ontspringt Telegram de dans. Sommige mensen denken dat dit komt doordat de berichtendienst in 2013 werd opgericht door de Russische broers Nikolai en Pavel Durov. Laatstgenoemde onderhield volgens critici nauwe banden met Vladislav Surkov, die destijds de plaatsvervangend stafchef van de Russische president Vladimir Poetin was.

Toch is zeker niet alles koek en ei tussen Telegram en Rusland. Zo was de chatdienst van 2018 tot 2020 geblokkeerd in het land, omdat Telegram Russische veiligheidsdiensten geen toegang wilde geven tot een sleutel waarmee versleutelde berichten gelezen konden worden. Na de opheffing van de blokkade lijken de twee partijen echter een overeenkomst te hebben bereikt.

Wel overwogen uit de lucht te halen

Toch zei Pavel Durov eind februari dat hij heeft overwogen om Telegram te blokkeren in Oekraïne en Rusland. Hij schreef in zijn kanaal, dat zo'n 650.000 abonnees heeft, dat hij bezorgd was over het feit dat Telegram "steeds meer een bron van niet-geverifieerde informatie" werd.

Hij drong er bij gebruikers uit Oekraïne en Rusland op aan om wantrouwend te zijn ten opzichte van alle informatie die ze op Telegram tegenkwamen. Hij wilde ook niet dat het platform zou worden gebruikt om conflicten te verergeren of "etnische haat aan te wakkeren".

Durov schreef dat hij overwoog om de werking van Telegram in de betrokken landen "zolang het conflict duurt gedeeltelijk of volledig te beperken".

Beschuldigd van censuur

De woorden van Durov lokten al snel een stortvloed aan negatieve reacties uit. Mensen vonden dat Telegram zich in het geval van een blokkade schuldig zou maken aan censuur.

Tot de dag van vandaag is er nog geen sprake van een blokkade. Hoewel Durov heeft toegegeven dat het bedrijf niet de capaciteit heeft om desinformatie en nepnieuws te stoppen, zijn er geen updates over een mogelijke blokkade meer gegeven.

Ook de Russische overheid lijkt vooralsnog niet aan een blokkade te denken. Sterker nog: begin maart deelde het officiële Telegram-kanaal van de Russische regering nog een bericht waarin overheidsinstanties er juist toe werden opgeroepen een Telegram-account aan te maken.