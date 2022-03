Sta je altijd te zoeken naar je geparkeerde auto, of ben je weleens hopeloos verdwaald op zoek naar je voertuig? Met deze tips weet je altijd waar je auto op je staat te wachten.

De parkeerplaatsen in je eigen buurt ken je waarschijnlijk wel, maar als je een vreemde plek bezoekt, is het soms lastig om te onthouden waar je je auto hebt achtergelaten. Zeker in een grote stad, waar alle straten op het eerste gezicht op elkaar lijken, kun je hem zomaar kwijtraken.

Met je telefoon kun je natuurlijk een geheugensteuntje voor jezelf maken, bijvoorbeeld door een foto van je parkeerplek te maken of de straatnaam op te schrijven. Veel mensen weten echter niet dat Google Maps en andere navigatieapps daar een speciale functionaliteit voor hebben.

Google Maps

Als je je auto netjes hebt geparkeerd, open je Google Maps en tik je op het blauwe bolletje dat jouw locatie aangeeft. Nu tik je op 'Je parkeerplek opslaan' (Android) of 'Instellen als parkeerplek' (iOS). Er verschijnt een blauwe P op de kaart, die blijft staan tot je hem zelf weer verwijdert.

Wil je weer naar huis rijden, dan tik je op die blauwe P om een route naar je auto uit te stippelen. Kun je het symbool zo snel niet vinden, voer dan in de zoekbalk 'Parkeerlocatie' in. Op een iPhone kun je hem onder in het scherm opsporen via 'Opgeslagen parkeerplek' en dan 'Weergeven op kaart'.

Als een vriend met je mee wil rijden, dan kun je de locatie van je auto via dit menu ook versturen met de knop 'Delen'. Op Android moet je eerst je parkeerlocatie weer opzoeken, dan op 'Meer informatie' tikken en dan 'Delen' selecteren.

Parkeergarage

In een parkeergarage zijn deze tips niet de beste oplossing, omdat je natuurlijk alsnog kunt verdwalen tussen al die verdiepingen en verschillende vakken. Op Android kun je bij je opgeslagen parkeerplaats notities toevoegen om je auto nog beter vindbaar te maken.

Swipe tijdens het aanmaken van het label omhoog; hier vind je een tekstvak om aantekeningen in te zetten, zoals de etage. Je kunt er zelfs een foto van je auto aan toevoegen. Wil je dit op je iPhone doen, dan kun je wellicht beter Apple Kaarten gebruiken. Daar zit die functionaliteit wel in.

Automatisch op iPhone

Heb je een auto met CarPlay of bluetooth, dan kun je er voor kiezen om je auto aan je iPhone te koppelen. In Apple Kaarten kun je dan altijd laten zien waar je auto staat.

Na het koppelen moet je in Apple Kaarten de optie 'Belangrijke locaties' inschakelen via de privacyinstellingen. Via de instellingen van je telefoon ga je vervolgens naar 'Kaarten' en zet je de schakelaar bij 'Toon parkeerlocatie' aan. Je telefoon verbindt met je auto als je erin zit en weet dus ook wanneer je uitstapt. Op dat moment wordt de locatie van de auto automatisch opgeslagen. Je kunt dan zelfs aan Siri vragen: "Waar is mijn auto?"