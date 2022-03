Tinder laat je weer op blind date gaan en je AirPods kunnen helpen om een goede houding aan te nemen achter de computer. Dit zijn de apps van de week.

Tinder

Door de komst van datingapps is de blind date verdwenen: iemand ontmoeten waarvan je niet eens weet hoe diegene eruitziet. Tinder brengt de blind date nu terug in zijn app.

Het idee is dat je een reeks meerkeuzevragen beantwoordt over simpele onderwerpen waar je een mening over kunt hebben, zoals: hoeveel dagen kun je een shirt dragen zonder het te wassen? Vervolgens word je gekoppeld aan iemand die dezelfde antwoorden heeft gegeven.

Ben je in gesprek, dan loopt er een timer. Als deze klaar is, kun je de ander liken. Je ziet pas het profiel van de ander als er een match is. Voel je geen klik? Dan kun je door naar de volgende blind date.

Blind dates zijn binnen Tinder te vinden in de Explore-hoek. Je kunt alleen 's avonds op blind date, specifiek vanaf 18.00 tot 0.00 uur.

Download Tinder voor Android of iOS (gratis)

Posture Pal

Zeker als we thuis werken, hebben we niet altijd een goede houding. Dat kan voor allerlei lichamelijke problemen zorgen, zoals hoofd- en nekpijn. De app Posture Pal gebruikt de bewegingssensoren in de nieuwere generaties AirPods om te zien of je een goede houding aanhoudt.

De app is op twee manieren te gebruiken. Je kunt de smartphone naast het beeldscherm van je computer zetten. Kleurt het scherm rood en kijkt de giraffe verdrietig, dan moet je anders zitten. Kleurt het scherm groen en kijkt de giraffe blij, dan zit je goed. Om het wat makkelijker te maken, kun je ook 'tracking' inschakelen. Dan gaat je telefoon flink trillen als je een verkeerde houding aanneemt.

Posture Pal is niet perfect, want de sensoren in de AirPods zien maar een klein deel van je lichaam. Zolang je hoofd recht omhoog staat, zal de app niet waarschuwen als je met een enorm kromme rug achter je bureau zit.

De app is gratis te gebruiken. Door eenmalig 1,99 euro te betale, kun je langer dan tien minuten tracken en is de app iets meer naar je eigen wensen aan te passen.

Download Posture Pal voor iOS (gratis)

Puzzle Quest 3

De Puzzle Quest-games combineren Match 3-spelletjes, waarin je drie dezelfde voorwerpen op een rij moet schuiven, met rollenspellen.

Het spel is helemaal gratis te spelen, maar je wordt wel van alle kanten bestookt met in-appaankopen. Vind je dat niet erg, dan is Puzzle Quest 3 een toegankelijke en fijne game voor tussendoor, die er ook nog eens heel aardig uitziet.

Download Puzzle Quest 3 voor Android of iOS (gratis)

92 Trailer: Puzzle Quest 3