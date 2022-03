Ruimtevaartorganisatie NASA heeft woensdag nieuwe beelden vrijgegeven die zijn gemaakt door de James Webb-telescoop.

De achttien spiegels van de telescoop zijn inmiddels zo afgesteld dat ze als één grote spiegel fungeren. De beelden die zijn vrijgegeven bevatten onder meer een 'selfie' die deze spiegels laat zien.

NASA deelde ook een nieuwe afbeelding van de HD84406, een ster uit De Grote Beer. De onderzoekers gebruiken deze ster om de spiegels op de juiste manier af te stellen.

Eerder deelde de ruimtevaartorganisatie al een afbeelding waarop achttien verschillende lichtpunten van de ster te zien waren. Toen waren de spiegels van de telescoop nog niet op de juiste manier afgesteld. De nieuwste afbeelding laat zien wat er gebeurt als dat wel het geval is.

De James Webb werd eind december gelanceerd en is de opvolger van de beroemde ruimtetelescoop Hubble. De nieuwe telescoop moet onder meer zoeken naar planeten waar misschien leven mogelijk is, verre sterrenstelsels en sporen van de oerknal. Het project kost in totaal ongeveer 8 miljard euro.