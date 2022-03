Microsoft experimenteert met advertenties in de Verkenner van een testversie van Windows 11. Meerdere gebruikers zagen de advertenties, maar dat was niet de bedoeling, laat het bedrijf weten aan The Verge.

Op Twitter maakten gebruikers de afgelopen tijd melding van de reclame in Verkenner. In een balkje werden mensen gewezen op het bestaan van de schrijfassistent Microsoft Editor.

"Dat was een experimentele banner waarvan niet de bedoeling was om die extern aan gebruikers te laten zien", zegt Microsoft tegen The Verge. "Het balkje wordt nu niet meer getoond."

Het bedrijf heeft met de reclame aangetoond reclame aan Windows te kunnen toevoegen. Het is onduidelijk of Microsoft van plan is om later alsnog advertenties te tonen in de Verkenner. Het zou ook niet de eerste keer zijn. In 2017 maakte het bedrijf reclame voor zijn cloudopslagdienst OneDrive in de bestandsmappen.

Microsoft experimenteert al jaren met reclames in Windows. Zo werden eerder advertenties getoond in het Start-menu en op het vergrendelscherm van Windows 10.