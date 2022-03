Slack is begonnen Russische accounts af te sluiten, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan Axios. Daarmee voldoet Slack aan Amerikaanse sancties die aan Rusland zijn opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne.

Veel organisaties gebruiken Slack voor communicatie met medewerkers. In Slack kunnen mensen chatten en (video)bellen, daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld documenten en presentaties te delen.

Verschillende Russische organisaties hebben inmiddels geen toegang meer tot hun accounts. Niet alleen voldoet Slack daarmee aan de Amerikaanse sancties, ook is de maatregel in lijn met het beleid van moederbedrijf Salesforce. Dat bedrijf liet eerder al weten zijn verkopen in Rusland te stoppen.

Het is onbekend hoeveel klanten Slack in Rusland heeft, maar Salesforce sprak van "een klein aantal". Het bedrijf verwijdert geen data van zijn Russische gebruikers. De informatie wordt in elk geval bewaard totdat de sancties worden opgeheven. Het bedrijf heeft niet duidelijk gemaakt of de dienst daarna weer terugkeert in het land.