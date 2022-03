Instagram krijgt binnenkort NFT's. Dat kondigde Mark Zuckerberg aan tijdens een presentatie op het Amerikaanse festival SXSW, schrijft Engadget.

"We zijn bezig om NFT's op korte termijn naar Instagram te brengen", zegt Zuckerberg. NFT staat voor non-fungible token. Dat zijn digitale eigendomsbewijzen voor bijvoorbeeld video's of afbeeldingen.

Hoe de NFT's op Instagram eruit zullen zien, is nog niet bekend. "Wat het precies wordt, kan ik nu niet zeggen", zei Zuckerberg. Wel zegt hij dat de eerste NFT's binnen enkele maanden op Instagram te zien zullen zijn.

Het is niet voor het eerst dat Meta interesse toont in NFT's. Eerder zei Instagram-topman Adam Mosseri al dat het bedrijf de technologie onderzoekt.

Zuckerberg zei tijdens de presentatie te hopen dat NFT's uiteindelijk een rol van betekenis kunnen spelen in Facebooks metaverse. Dat wordt een virtuele wereld waarin mensen onder meer kunnen praten, werken en gamen. Volgens Zuckerberg zouden mensen de kleding die ze in het metaverse dragen als NFT kunnen vastleggen. "Maar we moeten nog een hoop technische dingen oplossen voordat we zover zijn", zegt hij.