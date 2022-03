Een man is recent in China opgepakt omdat hij probeerde 160 processors het land in te smokkelen. Die had hij met tape op zijn lichaam geplakt, meldt de Chinese douane op het sociaal netwerk Weibo.

De man werd aangehouden omdat hij verklaarde geen goederen had aan te geven, maar grenswachters wel zagen dat hij raar liep. Bij nadere inspectie bleek dat hij 160 pc-chips onder zijn kleding droeg. Ook had hij zestien opvouwbare telefoons bij zich.

De apparatuur was volgens de Chinese douane aan de binnenkant van zijn kuiten, rond zijn taille en aan zijn buik bevestigd. Volgens PC Gamer waren de chips en telefoons samen zo'n 50.000 dollar waard, omgerekend ruim 45.000 euro.

Het is niet voor het eerst dat iemand op deze manier chips naar China probeert te smokkelen. Vorig jaar werd een man aangehouden die 256 processors op zijn lijf had geplakt.

Eerder deze week meldde de Chinese douane dat recent bijna zesduizend grafische kaarten in beslag waren genomen, ter waarde van ruim 3 miljoen dollar.

De douane verklaart niet waarom chips het land in worden gesmokkeld. Een logische verklaring is het wereldwijde chiptekort, dat er sinds begin 2020 is. De vraag is veel groter dan het aanbod, waardoor producenten achter de feiten aanlopen. Als gevolg van het tekort konden consumenten lastiger aan onder meer smartphones, spelcomputers en auto's komen.