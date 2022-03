De Duitse overheid waarschuwt organisaties voor het gebruik van antivirussoftware van de Russische fabrikant Kaspersky. Het federaal bureau voor informatiebeveiliging (BSI) raadt aan om programma's van Kaspersky te vervangen door alternatieven.

Volgens de overheid is er vanwege de oorlog in Oekraïne een verhoogd risico op cyberaanvallen vanuit Rusland op Duitse systemen. Omdat Kaspersky van origine een Russisch bedrijf is, heeft de BSI twijfels over het vertrouwen in de betrouwbaarheid en de bescherming van de fabrikant.

"Een Russische IT-fabrikant kan zelf aanvallen uitvoeren of tegen zijn wil worden gedwongen om dat te doen", schrijft de Duitse organisatie. "Alle gebruikers van antivirussoftware kunnen door dergelijke aanvallen worden getroffen. Vooral bedrijven en overheden met bijzondere veiligheidsbelangen en bedrijven in de vitale infrastructuur lopen gevaar."

Of er concrete aanwijzingen zijn dat software van Kaspersky inderdaad wordt misbruikt, is niet bekend. Toch adviseert de BSI om voor de zekerheid over te stappen op alternatieve programma's.

In Nederland werd software van Kaspersky in 2018 uitgefaseerd bij overheidsinstanties. Toenmalig minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei destijds dat het bedrijf de antivirusprogramma's zou kunnen gebruiken voor Russische spionage. Kaspersky reageerde teleurgesteld en zei dat het bedrijf aanpassingen had aangebracht "om de integriteit van de antivirussoftware te borgen".