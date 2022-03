Twitter bracht recent een update uit waardoor iPhone-gebruikers standaard een tijdlijn met door een algoritme uitgekozen tweets te zien kregen. Na dagen van kritiek op de functie heeft Twitter de verandering teruggedraaid.

Naast de standaard tijdlijn met geselecteerde, veelal oude tweets en berichten van mensen die de gebruiker niet volgde, was het oude overzicht nog in een apart tabblad te vinden. Daarin stonden berichten volgens de oude Twitter-formule: de nieuwste tweets bovenaan.

"We hebben jullie gehoord", schreef Twitter maandag. "Sommigen van jullie willen altijd de nieuwste berichten als eerste zien. We hebben de tijdlijn teruggedraaid en het tabblad verwijderd. We onderzoeken andere opties."

De update was er nog niet voor Android en web. Die verandering zou volgens Twitter later volgen. Het is niet bekend wanneer dat zou gebeuren.

Twitter biedt al een alternatieve tijdlijn waarbij mensen eerst aanbevolen berichten te zien krijgen. Gebruikers kunnen tussen de tijdlijnen wisselen met behulp van het sterrenicoontje rechtsboven in de app.