Veel meer mensen willen Oekraïens leren via Duolingo, meldt de taalapp. Sinds het begin van de oorlog volgen wereldwijd bijna zes keer zoveel mensen de cursus. In Polen gingen zelfs negentien keer zo veel mensen Oekraïens leren, mogelijk vanwege het grote aantal Oekraïense vluchtelingen in dat land.

De reclame-inkomsten van de Oekraïense cursus gaan volledig naar goede doelen, meldt topman Luis Von Ahn van het Amerikaanse bedrijf. Alle betaalde opties voor gebruikers in Rusland en Belarus zijn afgesloten. Duolingo verkoopt in die landen geen reclame meer, maar bewoners kunnen nog wel gebruikmaken van de gratis versie van de app.

Oekraïense gebruikers hebben contact gezocht met Duolingo; een deel van hen leert nog steeds een taal, ondanks de oorlog. Zij lieten weten dat zij hun lessen wellicht moeten onderbreken.

Duolingo gebruikt spelelementen om mensen terug te laten komen en daarbij zijn reeksen of 'streaks' erg belangrijk. Oekraïense gebruikers krijgen nu de ruimte om zonder gevolgen hun taallessen een dag over te slaan.