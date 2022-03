Streamingdiensten HBO Max en discovery+ worden in de toekomst samengevoegd tot één platform, kondigt Warner Bros. Discovery maandag volgens Variety aan.

WarnerMedia en Discovery Inc. meldden vorig jaar samen verder te gaan als één bedrijf om zich onder meer gezamenlijk te focussen op streamingdiensten. Het gerucht dat de twee platforms worden samengevoegd ging daarom al langer rond.

De fusie tussen de twee bedrijven is naar verwachting volgende maand afgerond. Het is voor het eerst dat de aankomende directeur van het bedrijf, Gunnar Wiedenfels, iets zegt over het samenvoegen van de streamingdiensten.

Een andere mogelijkheid zou zijn geweest dat het bedrijf de twee platforms voortaan als bundel aanbiedt. Wiedenfels zegt dat de eerste stap tijdens de integratie "een vorm van bundeling" zal zijn, terwijl het nieuwe bedrijf zoekt naar de beste manier om de twee platforms samen te voegen.

Wanneer de bundeling of het samenvoegen plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Wiedenfels geeft daar geen details over. Op dit moment kosten HBO Max en discovery+ in Nederland respectievelijk 6 en 4 euro per maand.