Facebook-moederbedrijf Meta doet aanpassingen aan een functie die virtuele aanranding moet voorkomen in de virtualrealitywerelden Horizon Worlds en Horizon Venues. Gebruikers kunnen voortaan zelf kiezen of de functie in- of uitgeschakeld staat, meldt TechCrunch maandag.

Meta voerde de functie in nadat een vrouw vorige maand had gemeld te zijn betast in Horizon Venues, een app van Meta voor het bijwonen van live-evenementen. In de 3D-omgeving van die app loop je rond als poppetje dat jou vertegenwoordigt.

Het slachtoffer had in de app een avatar van zichzelf gemaakt. Vervolgens kreeg ze van drie mannelijke poppetjes seksueel getinte opmerkingen naar haar hoofd geslingerd en werd ze onzedelijk betast.

Door de ingevoerde functie konden de avatars de afgelopen maand niet meer dicht bij elkaar in de buurt komen. Gebruikers moesten onderling altijd 1,2 meter afstand van elkaar houden, ook met vrienden. Volgens Meta is dat onhandig als je met die vrienden speelt en elkaar bijvoorbeeld een high five wil geven of selfies wil maken.

Meta geeft gebruikers nu de mogelijkheid om hun eigen voorkeur in te stellen. Wanneer twee mensen elkaar voor het eerst ontmoeten in de virtualrealitywerelden, wordt de functie nog wel standaard ingesteld op de afstand van 1,2 meter. Ook wanneer een van de twee personen de instelling heeft ingeschakeld, kunnen zij niet te dicht bij elkaar in de buurt komen.