Rusland heeft maandag de toegang tot Instagram geblokkeerd. Inwoners van het land hebben geen toegang meer tot het platform, meldt onder meer The Verge op basis van informatie van GlobalCheck.

Instagram-directeur Adam Mosseri schreef eerder op Twitter dat de beslissing van het land effect heeft op zo'n 80 miljoen Russen.

Rusland kondigde de blokkade vrijdag aan nadat was gebleken dat Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, het beleid rond haatberichten in enkele landen had versoepeld. Daardoor mogen bedreigingen aan het adres van Russische militairen in Oekraïne tijdelijk geuit worden.

De verandering is opvallend, omdat haatzaaien verboden is op platforms van Meta. Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren juist ingezet om dat beleid aan te scherpen en haatberichten sneller te herkennen en te weren.

Rusland reageerde fel op de beleidsveranderingen. Het land kondigde niet alleen een blokkade van Instagram aan, maar het Russische openbaar ministerie is ook een strafzaak begonnen tegen Meta. De onderzoekscommissie rapporteert rechtstreeks aan de Russische president Vladimir Poetin. Wat de consequenties van zo'n strafzaak precies kunnen zijn, is niet duidelijk.