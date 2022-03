Het online marketingbedrijf Allfree moet een dwangsom van 89.000 euro betalen, omdat het bedrijf misleidende websites voor slotenmakers en andere spoeddiensten heeft. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandag.

Allfree bouwt websites en maakt daarvoor reclame. Bedrijven kunnen zich bij Allfree aanmelden om tegen betaling via de websites consumenten te werven voor hun eigen diensten. Hier zaten ook allerlei aanbieders van spoeddiensten bij, zoals slotenmakers.

De toezichthouder eiste vorig jaar al dat Allfree zou stoppen "met het misleiden van consumenten". Zo was het volgens de ACM bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg met welk bedrijf je daadwerkelijk in zee gaat. Als Allfree geen aanpassingen zou doen, dan moest het bedrijf tien weken lang een dwangsom van 8.900 euro betalen.

De ACM heeft geconstateerd dat het bedrijf na tien weken nog niet met de misleidende websites gestopt is. De waakhond gaat daarom de maximale dwangsom innen.

"Allfree heeft wel aanpassingen gedaan, maar is ook doorgegaan met misleidende websites. We hebben meerdere keren laten weten dat er nog werk aan de winkel was en dat de dwangsom elke week zou oplopen. Nu is het tijd om de dwangsom ook te innen", aldus de ACM.

Allfree schrijft op zijn website "met verbijstering en onbegrip kennis te hebben genomen van de dwangsom". Een woordvoerder zegt ervan overtuigd te zijn dat het bedrijf de afgelopen tien weken de juiste aanpassingen heeft gedaan. "Daarnaast hebben we de afgelopen acht weken helemaal niets meer van de ACM gehoord." Het bedrijf gaat tegen de dwangsom in beroep.