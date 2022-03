YouTube blokkeert wereldwijd met onmiddellijke ingang kanalen die banden hebben met door de Russische staat gefinancierde media. Reden daarvoor is het ontkennen of bagatelliseren van gewelddadige acties door het Russische leger in Oekraïne.

YouTube verwijst bij het blokkeren van de kanalen naar zijn beleid dat inhoud verbiedt die goed gedocumenteerde gewelddadige gebeurtenissen ontkent of bagatelliseert.

Het Amerikaanse bedrijf benadrukt dat de Russische invasie van Oekraïne onder dat beleid valt. YouTube verwijdert ook inhoud over de Russische invasie van Oekraïne die dit beleid schendt, aldus een woordvoerder.

Eerder besloot YouTube ook om alle op betalingen gebaseerde diensten in Rusland op te schorten. Hieronder vielen ook abonnementen.

YouTube is niet het eerste platform dat maatregelen treft tegen Russische gebruikers. Zo namen Twitter en Twitch eerder al maatregelen waarbij Russische gebruikers geraakt werden.

Rusland blokkeert Instagram

Andersom heeft Rusland zelf besloten om Instagram per maandag te blokkeren nadat er op het platform - met toestemming van moederbedrijf Meta - was opgeroepen tot geweld tegen de Russen.

Meta zei tegen NU.nl dat het bedrijf een tijdelijke uitzondering heeft gemaakt voor mensen die door de oorlog worden getroffen. "Dit doen we zodat zij uiting kunnen geven aan sentimenten die zijn gericht tegen de binnenvallende strijdkrachten, zoals 'dood aan de Russische bezetters'", aldus een woordvoerder van het bedrijf.

"Zoals altijd verbieden we oproepen tot geweld tegen Russen die buiten de context van de huidige invasie vallen."