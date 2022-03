Rusland zegt een strafzaak te starten tegen Facebook-moederbedrijf Meta. Ook willen de Russen het bedrijf als een 'extremistische organisatie' laten aanmerken, meldt Reuters. Vrijdag bleek dat Meta zijn beleid rond haatberichten in enkele landen had versoepeld. Daardoor mogen bedreigingen aan het adres van Russische militairen in Oekraïne tijdelijk geuit worden.

In een verklaring aan NU.nl laat Meta weten een tijdelijke uitzondering te hebben gemaakt voor mensen die door de oorlog worden getroffen. "Dit doen we zodat zij uiting kunnen geven aan sentimenten die zijn gericht tegen de binnenvallende strijdkrachten, zoals 'dood aan de Russische bezetters'", zegt een woordvoerder van het bedrijf. "Zoals altijd verbieden we oproepen tot geweld tegen Russen die buiten de context van de huidige invasie vallen."

De verandering is opvallend, omdat haatzaaien verboden is op platforms van Meta. Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren juist ingezet om dat beleid aan te scherpen en haatberichten sneller te herkennen en te weren.

Rusland heeft fel op de beleidsverandering gereageerd. Het Russische openbaar ministerie is een strafzaak begonnen tegen Meta. De onderzoekscommissie rapporteert rechtstreeks aan de Russische president Vladimir Poetin. Wat de consequenties van zo'n strafzaak precies kunnen zijn, is niet duidelijk.

Het openbaar ministerie van Rusland is naar de rechtbank gestapt om Meta aan te merken als een extremistische organisatie. In Rusland wordt de werkwijze van Meta omschreven als "terroristische activiteiten".

Toegang tot Instagram beperkt

Een woordvoerder van het Kremlin zei tegen Reuters te hopen dat de uitspraken van Meta niet klopten. "Anders moeten we verregaande maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn activiteiten stopt."

Inmiddels heeft de Russische toezichthouder Roskomnadzor bekendgemaakt de toegang van Russische burgers tot Instagram te beperken vanwege "het oproepen tot geweld tegen Russen". Wat de beperking precies inhoudt, is onduidelijk.

De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties noemde de verandering van het Facebook-beleid "zorgwekkend".

Facebook greep al eerder in vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo werden pagina's en berichten van Russische staatsmedia in Europese landen geblokkeerd. Rusland antwoordde daarop door de toegang tot Facebook in het land te blokkeren.