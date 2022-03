De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind vorig jaar zes bekende influencers aangesproken die op grote schaal neplikes en nepvolgers kochten. Zij zijn daar inmiddels mee gestopt, meldt de toezichthouder vrijdag. Ook tienduizenden andere kopers hebben een waarschuwing gekregen.

Om welke influencers het gaat, heeft de ACM niet bekendgemaakt. Ze kwamen uit verschillende sectoren, zoals mode, lifestyle, fitness, voedsel en kunst.

Naast de influencers heeft de ACM begin dit jaar tienduizenden kopers van neplikes en nepvolgers erop gewezen dat ze consumenten misleiden door deze te gebruiken. De toezichthouder kan ook besluiten hiervoor een boete te geven, al is het tot nu toe bij waarschuwingen gebleven.

Influencers en bedrijven kopen online neplikes of nepvolgers voor platforms als Facebook, Instagram, YouTube en TikTok. Ze gebruiken deze om het beeld van zichzelf of hun bedrijf, product of dienst te manipuleren.

Volgens de ACM worden consumenten op deze manier misleid over de kwaliteit of populariteit van een bedrijf, persoon, product of dienst. "Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de informatie die zij online zien", aldus Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM.