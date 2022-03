De Europese Commissie start een onderzoek naar een overeenkomst tussen Google en Facebook-moederbedrijf Meta over de manier waarop advertenties worden verkocht. De afspraken tussen de techbedrijven zijn mogelijk in strijd met de Europese mededingingsregels.

Met de afspraken over de manier waarop de twee grote partijen samenwerken op het gebied van online advertenties, zijn mogelijk adverteerders en aanbieders van andere advertentienetwerken benadeeld, aldus Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging).

Het onderzoek van de Commissie heeft betrekking op een overeenkomst uit september 2018 tussen Google en Meta met de codenaam Jedi Blue. "Door deze overeenkomst is mogelijk een concurrent van Google's Open Bidding verzwakt en uitgesloten van de markt voor het weergeven van advertenties op websites en apps van uitgevers", zegt Vestager.

De Britse toezichthouder CMA is onlangs een eigen onderzoek gestart naar de overeenkomst tussen de twee techbedrijven. De Europese Commissie laat weten contact te hebben gehad met de waakhond en dat ze gaan samenwerken.

Brussel zegt het onderzoek met voorrang uit te voeren. Wanneer de resultaten worden verwacht, is nog niet bekend. Eerder openden tien Amerikaanse staten al een onderzoek.

Google liet eerder al in een reactie weten dat er niets illegaals was afgesproken met Facebook. Volgens het techconcern heeft het met verschillende partners vergelijkbare afspraken. Ook Facebook stelde al eerder dat het normaal was om dergelijke afspraken te maken in de advertentietechnologiesector.