De Tweede Kamer heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel om het plaatsen en laten plaatsen van nepreviews aan banden te leggen. Het voorstel wordt nu voor behandeling naar de Eerste Kamer gestuurd.

In het wetsvoorstel voor modernisering van consumentenbescherming staat dat websites recensies moeten controleren op echtheid voordat deze mogen worden geplaatst. Ook wil het kabinet specifiek het tegen betaling laten plaatsen van valse consumentenbeoordelingen verbieden.

"Eigenlijk is het plaatsen van nepreviews nu ook al verboden, omdat dit valt onder het misleiden van consumenten", legde een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens eerder uit aan NU.nl. "Als het voorstel wordt goedgekeurd, komen er specifieke regels op het gebied van nepreviews. Nu zijn er alleen algemene regels."

Als het voorstel ook door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd, is het de bedoeling dat de regels per mei 2022 ingaan. Het is de bedoeling dat ze in de hele Europese Unie worden toegepast, zodat consumenten overal dezelfde bescherming hebben.

Nederlandse bedrijven die de regels overtreden, kunnen overigens nu ook al een boete krijgen. Als de nieuwe regels worden ingevoerd, wordt het voor toezichthouder Autoriteit Consument & Markt makkelijker om met andere Europese toezichthouders samen te werken als een bedrijf in meerdere lidstaten de regels overtreedt.

Als een bedrijf niets met een waarschuwing doet, kunnen de toezichthouders in een of meerdere lidstaten een boete opleggen. Die bedraagt minimaal 4 procent van de omzet van dat bedrijf in het betreffende land.