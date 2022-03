Twitter gaat tweets van Belarussische staatsmedia en zijn medewerkers minder vaak tonen. Daarnaast worden de accounts voorzien van een label. Het platform probeert zo de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.

Eerder werden tweets van Russische staatsmedia al minder vaak getoond. De Russische accounts werden bovendien al langer voorzien van een label om te benadrukken dat het om staatsmedia gaat. Twitter heeft besloten dit beleid nu uit te breiden naar de Russische bondgenoot Belarus.

Yoel Roth, veiligheidsdirecteur bij Twitter, heeft gezegd ongeveer vijftien Belarussische accounts te gaan voorzien van een label. Het gaat bijvoorbeeld om het staatspersbureau BelTA en de omroep Belteleradio.

"We hebben bewijs gezien dat deze accounts in Rusland betrokken zijn geweest bij het voeren van informatieoorlog. Ze gebruiken media en andere middelen om gunstige verhalen te verspreiden en het publiek te verwarren of af te leiden over wat er gaande is", zei Roth.