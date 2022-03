Een zendmast op een parkeerplaats langs de A325 heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in brand gestaan, meldt Omroep Gelderland. Het is al de vierde Gelderse zendmast in korte tijd die vlam heeft gevat.

Precies een maand geleden stond er ook al een zendmast in brand in Bennekom. In december vorig jaar vlogen in de Gelderse plaatsen Beekbergen en Loenen nog twee zendmasten in brand.

De hulpdiensten werden even na 2.30 uur gealarmeerd. De brandweer was er snel bij, waardoor de brand snel geblust kon worden. Hiermee is voorkomen dat de hele mast in brand is gevlogen. Volgens een videocorrespondent wordt brandstichting niet uitgesloten en doet de politie daarom onderzoek, aldus de regionale omroep.

De afgelopen jaren werden vaker zendmasten in brand gestoken door heel Nederland. Voor verschillende branden in 2020 werden zes verdachten opgepakt. Van hen gaf een aantal aan bang te zijn voor de uitrol van het nieuwe 5G-netwerk, dat sneller internet belooft. Ze vreesden gezondheidsschade op te lopen door straling van het netwerk.

Een brandende zendmast kan grote gevolgen hebben. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat hulpdiensten minder goed bereikbaar zijn in de omgeving.