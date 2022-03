Een Oekraïner die verantwoordelijk wordt gehouden voor een grootschalige hack met gijzelsoftware die wereldwijd zo'n vijftienhonderd bedrijven trof, is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Woensdag stond hij voor de rechter, zo maakt het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend.

Volgens een aanklacht uit augustus 2021 was Yaroslav Vasinskyi verantwoordelijk voor een aanval op de Amerikaanse softwareontwikkelaar Kaseya in juli. Door de aanval was het mogelijk interne computernetwerken van Kaseya binnen te dringen en die te versleutelen in ruil voor losgeld.

De aanval, die door hackersgroep REvil werd opgeëist, had wereldwijd een grote impact op bedrijven. In Zweden moesten bijvoorbeeld honderden supermarkten dicht, omdat kassa's niet meer werkten. Ook in Nederland werden bedrijven getroffen.

Vasinskyi wordt onder meer beschuldigd van fraude, witwassen en schade toebrengen aan beveiligde computers. Als hij voor alle aanklachten wordt veroordeeld, hangt hem een gevangenisstaf van 115 jaar boven het hoofd.