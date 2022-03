Kabels kom je overal tegen, maar ze werken niet altijd even goed mee. Met deze tip verbeter je je kabelbeheer door ze te laten krullen.

Heb je een tas vol met opladers en andere kabels die constant in de knoop zitten? Of komen er overal kabels van je consoles, dvd-spelers of andere apparaten onder je tv vandaan? Krullende kabels kunnen een goede oplossing zijn.

De kabels zijn nog even lang en hebben dus een even groot bereik, maar nemen minder ruimte in beslag als je die lengte niet nodig hebt. Ook raken ze niet zo snel met elkaar in de knoop. Een kabel om je telefoon mee aan je laptop te verbinden, gooi je daardoor veel sneller in je tas zonder je zorgen te hoeven maken om een grote kabelbrij.

Je kunt zelf krullende kabels maken

Het goede nieuws: je kunt zelf krullen in je kabels maken. Door een beetje hitte toe te passen, blijft je kabel voortaan in zijn nieuwe vorm zitten. Daarvoor heb je alleen een föhn nodig en iets ronds om je kabel omheen te wikkelen.

Begin door je kabel om een rond voorwerp heen te draaien. Dat kan een dikke markeerstift zijn, maar een pollepel of drumstok werkt ook. Je kunt zelfs een lang potlood hiervoor gebruiken.

Draai de kabel er strak omheen

Zorg ervoor dat je de kabel strak om het voorwerp draait, zodat die straks mooi gaat krullen. Zet de uiteinden van de kabel vast met plakband. Je zou de kabel ook met je vingers op zijn plaats kunnen houden, maar je moet er straks wel warme lucht op blazen en dat vinden je duimen misschien niet al te fijn. Een dikke paperclip of ander klemmetje werkt ook.

De volgende stap is om je föhn op de warmste stand te zetten en op de kabel te laten blazen. Hou dit ongeveer twee minuten vol. Vergeet niet om je stok met de kabel ook af en toe rond te draaien, zodat die aan alle kanten verwarmd wordt. Daarna laat je je kunststukje tien minuten afkoelen, voordat je hem losmaakt. Nu heb je een prachtig krullende kabel tot je beschikking die veel minder ruimte inneemt.

Waarschuwing

Dit is een handig trucje, maar wees wel een beetje voorzichtig. Doe het in ieder geval niet met kabels die ergens zijn ingeplugd. Verwijder de kabels voordat je begint met knutselen, zodat ze niet onder stroom staan.

Ook zou de hitte je kabel natuurlijk kunnen beschadigen, al zijn onze krulkabels geslaagd en werkend uit de test gekomen. Toch is het misschien niet verstandig om met je allerduurste HDMI-kabels te beginnen. Begin vooral met je overgebleven oplaadkabels.