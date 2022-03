Alweer een nieuwe streamingdienst - maar dan een met een flinke stapel bekende series - en een potje maken met je vrienden om er iets moois mee te doen. Dit zijn de apps van de week.

HBO Max

Werd vorige week Viaplay nog toegevoegd aan het streamingaanbod in Nederland, was het deze week tijd voor HBO Max. Met kwaliteitsseries van HBO, nieuwe series die speciaal voor deze streamingdienst gemaakt zijn en onder andere Harry Potter-films en de serie Friends, weet HBO Max op te vallen tussen de rest. Ook in de toekomst staat er een hoop op stapel, zoals een nieuwe Game of Thrones-serie en series die gebaseerd zijn op Dune en The Batman.

Die kwaliteit is niet direct terug te zien in de technologie. Zo heeft nog niet alles Nederlandse ondertiteling, of is de aanwezige ondertiteling ondermaats. Zo worden zinnen vreemd afgekapt of verdwijnen ze veel te snel weer uit beeld. Daarnaast wordt een groot deel van de series iets versneld afgespeeld, waardoor stemmen en muziek net wat hoger klinken dan de bedoeling is.

De prijsstrategie van HBO Max is opvallend. Abonnees kunnen de rest van hun leven 50 procent korting krijgen als ze voor het einde van deze maand een abonnement afsluiten. Zo hoopt HBO Max ervoor te zorgen dat abonnees deze dienst niet regelmatig verruilen voor een andere dienst.

Download HBO Max voor Android of iOS (gratis).

Potje

De nieuwe app Potje is in het leven geroepen om samen geld te sparen voor een mooi doel. De app richt zich voornamelijk op jongeren, zodat die bijvoorbeeld met elkaar naar een festival of op vakantie kunnen gaan.

In Potje heb je de 'geldbaas' en de deelnemers. De geldbaas is de beheerder van de pot. Die persoon maakt de pot aan, stelt het doel in en verdeelt spaartaken. Als deelnemer word je uitgenodigd en kun je die spaartaken voltooien via iDeal. Voor iedereen is het duidelijk hoeveel er al is gespaard en welke doelen nog openstaan.

De app is in beperkte vorm gratis te gebruiken, maar de makers bieden wel een 'inspiratiemarkt' aan. Hier staan bijvoorbeeld reizen van bepaalde organisaties en aanbiedingen van specifieke restaurants. Daarnaast is er een premiumversie van Potje verkrijgbaar voor 1,99 euro per maand. Daarmee kun je meer dan 1.000 euro sparen, meer potjes starten en meer deelnemers uitnodigen.

Download Potje voor Android of iOS (gratis).

Fork Ranger

De makers van de app Fork Ranger hopen mensen spelenderwijs minder vlees te laten eten. Dat gebeurt via een reis. Elke dag kun je een aantal vragen beantwoorden over het effect van ons voedsel op het klimaat. Vervolgens kun je kiezen uit vier verschillende recepten.

De ingrediënten van de recepten zijn op een boodschappenlijstje binnen de app op te slaan. Je favoriete recepten krijgen ook een plekje.

Als je puur nieuwe recepten zoekt, dan is Fork Ranger wat omslachtig. Overweeg je al om iets minder vlees te eten, maar weet je nog niet hoe of waarom? Dan is dit een leerzame app.

De app is op dit moment alleen voor iOS verkrijgbaar, maar een Android-versie is ook in de maak.

Download Fork Ranger voor iOS (gratis).