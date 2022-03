Bij het kopen van een nieuwe televisie raak je al snel verdwaald in alle formaten en specificaties. Wij zetten daarom samen met de redactie van BestGetest de beste modellen van dit moment op een rij.

Dit is een ingekorte versie van deze vergelijking. Het volledige artikel lees je op BestGetest.

We keken voor deze test naar alle aspecten, waaronder de prijs, de kijkervaring, de gebruikte beeldtechnologie en het geluid.

Ook keken we naar de praktische aspecten. Is het netsnoer lang genoeg? Is het apparaat makkelijk op te hangen? En hoe dun is het scherm? Onze tests worden uitgevoerd in samenwerking met het testlab van Tweakers.

De beste tv van dit moment: LG OLED55C16LA

Voordelen: Zeer goede beeldkwaliteit, uitstekend contrast, ideaal voor gamers en sportliefhebbers door de hoge verversingssnelheid, fijne afstandsbediening.

De LG C1 is een populaire televisiereeks en deze 55 inchvariant biedt een zeer compleet plaatje. De tv is strak qua ontwerp en biedt een uitstekende beeldkwaliteit, gecombineerd met goed geluid. Met zijn Magic Remote is hij erg eenvoudig te bedienen, maar niet alleen voor televisiekijkers is dit een uitstekend toestel. De beeldverwerking is goed en hij maakt gebruik van webOS, het besturingssysteem van LG.

Hoewel wij de 55 inchvariant aanraden, is deze televisie er in diverse maten tot maar liefst 83 inch. LG heeft de achterzijde van de televisie wit gemaakt in plaats van zwart, wat niet per se een verbetering is ten opzichte van het model van vorig jaar. Aan de andere kant: je hangt het toestel waarschijnlijk aan de muur, waardoor de witte achterkant niet te zien is.

Goedkoper alternatief: LG OLED55A16LA

Voordelen: Zeer goede beeldkwaliteit, uitstekend contrast.

Waar de bovenstaande C1 een wat luxer toestel is, is de LG A1 het oledinstapmodel van de fabrikant. Een goede optie voor wie wat minder te besteden heeft, maar daar wel alles uit wil halen. Het beeld is goed, deels doordat oled een hoger contrast biedt.

De televisie is geschikt om op te gamen, maar je kunt geen torenhoge framerate verwachten, doordat er geen HDMI 2.1-poort met 120Hz-ondersteuning aanwezig is. Ook is het geluid van deze televisie niet geweldig, maar dit is op te lossen door er een apart audiosysteem bij te gebruiken.

Hij lijkt erg op de C1 - zeker qua uiterlijk - maar de A1 heeft geen grote zware voet, maar twee kleinere voetjes aan beide kanten. Die zijn van plastic, maar dankzij het geborsteld metaal als finish ziet het er toch goed uit. Wel zijn twee kleine pootjes een grotere uitdaging bij het wegwerken van draden.