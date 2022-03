Agenten hebben acht verdachten opgepakt voor bankhelpdeskfraude, meldt de politie donderdag. De groep zou een 84-jarige man uit Apeldoorn hebben opgelicht voor zo'n 70.000 euro.

Bankhelpdeskfraude (ook wel spoofing genoemd) is een vorm van fraude waarbij oplichters vanaf een bestaand telefoonnummer van een bank bellen. Daarna doen zij zich voor als bankmedewerker om mensen geld afhandig te maken.

Het slachtoffer installeerde na een lang telefoongesprek een softwareprogramma waarmee de fraudeur kon meekijken op zijn computer. Vervolgens wist de oplichter tienduizenden euro's weg te sluizen.

De verdachten zijn jongens en mannen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, die uit de provincies Groningen en Drenthe komen. Ze voerden de oplichting uit vanaf een vakantiepark in Drenthe. Wie precies welke rol heeft gespeeld bij de oplichting, wordt nog door de politie onderzocht.

Bij een doorzoeking van de vakantiewoning zijn meerdere laptops, telefoons en simkaarten in beslag genomen. Ook zijn er twee wapens meegenomen door de politie, al is nog niet duidelijk of het om echte vuurwapens gaat.