YouTube schort alle op betalingen gebaseerde diensten in Rusland op, inclusief abonnementen. Deze beslissing is genomen omdat westerse sancties bankproblemen beginnen te veroorzaken in het land, aldus de videowebsite.

Onlangs was YouTube al gestopt met de verkoop van online advertenties in Rusland. Eerder namen bijvoorbeeld Twitter en Snapchat soortgelijke beslissingen. YouTube zegt zijn beleid nu uit te breiden naar "alle functies voor het genereren van inkomsten".

Het gaat om onder meer YouTube Premium, waarmee gebruikers exclusieve videocontent kunnen bekijken op een volledig reclamevrije website. Ook heeft de opschorting betrekking bijvoorbeeld op Super Chat, waarmee YouTube-gebruikers live kunnen gaan.

YouTube benadrukt dat Russische maker nog steeds inkomsten kunnen genereren. Ze kunnen geld verdienen door middel van advertenties die worden bekeken door kijkers buiten Rusland.

Ook de Google Play Store legt alle op betalingen gebaseerde diensten in Rusland stil. Volgens Google blijven gratis apps wel beschikbaar in het land.