De Oekraïense regering bereidt zich voor op het verplaatsen van data en servers naar het buitenland. Dit kan volgens de regering noodzakelijk zijn als Russische troepen dieper het land binnendringen.

Victor Zhora, plaatsvervangend hoofd van de State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine (SSSCIP), zegt dat het plan alleen wordt uitgevoerd als het echt niet anders kan.

Wel bereidt het land zich er alvast op voor. De verhuizing kan namelijk alleen plaatsvinden na wijzigingen in de huidige regelgeving van het land. Die zijn inmiddels goedgekeurd door Oekraïense wetgevers, zegt Zhora.

Overheidsmedewerkers hebben eerder al apparatuur en back-ups verzonden naar veiligere gebieden in Oekraïne, buiten het bereik van de Russische troepen. Het mogelijk verplaatsen van data en servers naar het buitenland gaat nog een stap verder.

Volgens Zhora heeft Oekraïne verschillende aanbiedingen ontvangen van landen die hierbij willen helpen. Hij wilde niet zeggen om welke landen het gaat, maar zei wel dat een land binnen Europa de voorkeur heeft vanwege de nabijheid.

Zhora gaf weinig details over hoe een dergelijke verplaatsing kan worden uitgevoerd. Het gaat waarschijnlijk om fysiek transport van servers en de migratie van gegevens van de ene naar de andere server.