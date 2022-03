Amazon verstuurt vanwege de oorlog in Oekraïne niet langer producten naar particuliere klanten in Rusland en Belarus. Ook kunnen de Russen en Belarussen voorlopig de streamingdienst Amazon Prime niet gebruiken, maakte het bedrijf woensdag bekend.

Verder worden bestellingen voor de game New World, het enige videospel dat in Rusland rechtstreeks wordt verkocht, door Amazon geweigerd.

Het Amerikaanse techbedrijf maakte dinsdag al bekend geen nieuwe klanten uit Rusland en Belarus meer aan te nemen voor zijn online diensten.

Amazon benadrukte daarbij geen datacenters, infrastructuur of kantoren in Rusland te exploiteren. Bovendien heeft het concern al langer het beleid om geen zaken te doen met de Russische overheid.

Ook Sony trekt zich terug

Woensdag bleek daarnaast dat Sony stopt met de verkopen van PlayStations en -software in Rusland. Daarmee zijn Amazon en Sony de zoveelste merken die de activiteiten in Rusland staken vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens deskundigen is de PlayStation de populairste spelcomputer in het land.

Een vertegenwoordiger van Sony's gameafdeling zei woensdag tegen zender CNBC dat het bedrijf alle software- en hardwaretransporten in het land heeft stilgelegd. Ook de lancering van racegame Gran Turismo 7 is op de lange baan geschoven. De PlayStation Store zal evenmin beschikbaar zijn voor de Russen. "Sony Interactive Entertainment sluit zich aan bij de wereldwijde gemeenschap in de oproep voor vrede in Oekraïne", aldus het bedrijf.

Sony heeft verder 2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro) gedoneerd voor humanitaire hulp aan VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en non-profitorganisatie Save the Children om de oorlogsslachtoffers te helpen.

Onder meer McDonald's en Coca-Cola trokken zich al terug

Een hele reeks merken, van McDonald's tot Coca-Cola, stopte eerder met activiteiten in Rusland uit verontwaardiging over de Russische invasie in Oekraïne. Eerder zeiden ook bijvoorbeeld gamemakers als Electronic Arts en CD Projekt de verkopen van games en content in Rusland en Belarus te blokkeren.

Sony-concurrent Microsoft, maker van de Xbox-consoles, keerde Rusland eerder al de rug toe. Ook Fortnite-maker Epic beëindigde de handel met Rusland.