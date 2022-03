Twitch betaalt streamers met een Russische bankrekening niet meer uit vanwege de oorlog in Oekraïne. Steeds meer mensen laten op sociale media weten geen geld meer van het platform te ontvangen.

Onder anderen de bekende streamer Alexey Gubanov, die 1,4 miljoen volgers heeft en bekend is onder de naam JesusAVGN, heeft vorige week een e-mail gekregen van het platform. Daarin staat onder meer dat het streamingplatform de sancties die de Verenigde Staten Rusland hebben opgelegd naleeft. Dit kan "mogelijk effect hebben op uitbetalingen".

Gubanov zei maandag in gesprek met The Washington Post juist naar de Verenigde Staten te zijn verhuisd omdat hij het niet eens is met de Russische president Vladimir Poetin. "Toch moet ik me verantwoorden voor zijn verschrikkelijke acties, zelfs in een ander land."

Overigens geeft Twitch hem wel de kans om een "nieuwe betaalmethode" aan te bieden. Op dit moment maakt Gubanov nog gebruik van een Russische rekening.

Twitch schrijft in de e-mail dat het platform "voldoet aan de voorwaarden van de economische sancties die zijn opgelegd door de Verenigde Staten en andere regeringen". Deze sancties zijn opgelegd naar aanleiding van de situatie in Oekraïne, aldus het platform.

Hoeveel Russische streamers inkomsten mislopen is onduidelijk. Ook is niet bekend of zij allemaal zo'n e-mail hebben gekregen.