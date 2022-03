Nintendo heeft besloten de release van de game Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp uit te stellen. De Japanse fabrikant doet dat "vanwege de actuele gebeurtenissen in de wereld", schrijft het bedrijf op Twitter.

Het spel zou eigenlijk op 8 april worden uitgebracht, maar Nintendo stelt de release nu voor onbepaalde tijd uit. Het is overigens al de tweede keer dat de release van het spel wordt uitgesteld. Oorspronkelijk had de game in december al uitgebracht moeten zijn.

Advance Wars is een serie van oorlogsgames waarin je verschillende tankeenheden kunt besturen. Het eerste spel werd al in 2001 op de markt gebracht. Het verhaal vindt plaats op een fictioneel continent, waar de twee naties Orange Star en Blue Moon met elkaar in conflict zijn. Blue Moon is gebaseerd op Rusland en de Sovjet-Unie.

Nintendo liet eerder al weten zijn online winkel tijdelijk in de onderhoudsmodus te hebben gezet in Rusland. Dat betekent dat het bedrijf in dat land geen betalingen meer accepteert. Online games kopen is dus niet meer mogelijk in Rusland.