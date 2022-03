Twitter heeft een eigen Tordienst uitgebracht. Daarmee moeten gebruikers op een veilige manier toegang tot het platform houden, zelfs als er sprake is van blokkades.

Tor is de afkorting van The onion router, een speciaal netwerk dat gebruikers anonimiseert. Het internetverkeer wordt via verschillende tussenstations, zogenoemde union servers, geleid. Simpel gezegd kun je met een Tordienst anoniem surfen en geblokkeerde websites bezoeken.

Softwareontwikkelaar Alec Muffett heeft de dienst namens Twitter aangekondigd. Eerder hielp hij andere bedrijven al met het opzetten van een eigen Tordienst. Een woordvoerder van Twitter zegt tegen Motherboard dat het een prioriteit is om het platform toegankelijker te maken.

Dat Twitter zo'n eigen dienst op heeft gezet, heeft te maken met onder meer de blokkade in Rusland. Dat land heeft de toegang tot Twitter beperkt omdat het platform de toegang tot Russische media zou beperken. Wel werd al langer aan de dienst gewerkt.