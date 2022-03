HBO wordt voor de rechter gesleept in de Verenigde Staten. De zender zou de kijkgeschiedenis van abonnees van zijn streamingdienst HBO Max met Facebook hebben gedeeld, meldt Variety.

Het Amerikaanse advocatenkantoor Bursor & Fisher heeft de zaak namens twee abonnees ingediend bij de rechtbank in New York. De klanten beweren dat de zender Facebook van klantenlijsten voorziet. Daardoor zou het platform het kijkgedrag van abonnees aan Facebook-profielen kunnen koppelen.

Het advocatenkantoor beweert dat HBO abonnees hier nooit toestemming voor heeft gevraagd. Daarnaast zou het beleid in strijd zijn met de Amerikaanse Video Privacy Protection Act (VPPA).

HBO vertelt abonnees wel dat het cookies gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Volgens de VPPA moeten klanten de zender echter apart toestemming geven voor het delen van hun kijkgedrag met derden.

HBO Max is sinds dinsdag ook beschikbaar in Nederland. De streamingdienst biedt series en films van HBO, Warner Bros., Cartoon Network, DC en Max Originals. Abonnees kunnen naar onder meer Game of Thrones, Euphoria en Friends kijken.