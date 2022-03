De Kansspelautoriteit (Ksa) had FIFA-maker Electronic Arts (EA) en zijn Europese dochterbedrijf in 2019 geen dwangsom mogen opleggen, heeft een bestuursrechter van de Raad van State woensdag geoordeeld.

In de voetbalgame FIFA worden zogenoemde lootboxen aangeboden, digitale aankopen waarvan de inhoud niet op voorhand bekend is. In het geval van FIFA gaat het om pakjes met voetballers voor de spelmodus Ultimate Team, waarbij je van tevoren niet weet welke spelers je krijgt.

De Ksa beschouwt dit als een illegale vorm van online gokken, ook omdat de spelers kunnen worden doorverkocht aan derden voor munten die verzilverd kunnen worden op externe sites.

Volgens de organisatie was voor het aanbieden van de lootboxen een kansspelvergunning nodig, die de uitgever niet had. Daarom besloot de autoriteit vorig jaar een dwangsom van 250.000 euro per week met een maximum van 5 miljoen euro op te leggen.

EA stapte daarop naar de rechter. Volgens het bedrijf is er geen sprake van een losstaand kansspel, omdat de lootboxen onlosmakelijk verbonden zijn met het voetbalspel zelf. Ook benadrukt het bedrijf dat de inhoud van de lootboxen alleen binnen het spel waarde heeft en niet kan worden omgezet in geld.

Waar de rechtbank Den Haag eerder niet meeging in de mening van de uitgever, oordeelt de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nu toch dat de dwangsom onterecht is. Volgens de rechter is het verkrijgen en openen van de lootboxen inderdaad geen opzichzelfstaand spel. Daarom is het geen kansspel en is er ook geen vergunning nodig.