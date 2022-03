Instagram verstopt informatie over volgers van mensen met een privéaccount in Oekraïne en Rusland. "Dit betekent dat gebruikers die privéaccounts volgen van mensen in Oekraïne en Rusland, niet meer kunnen zien door wie zij gevolgd worden of wie zij zelf volgen", meldt Instagram-moederbedrijf Meta.

De betreffende accounts worden ook niet meer getoond in volglijsten van andere mensen. Ook verschijnen ze niet meer in de lijstjes met gemeenschappelijke vrienden. De maatregelen zijn getroffen vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

Instagram schrijft voortaan ook berichten van Russische staatsmedia te labelen, zodat duidelijk is waar de berichtgeving vandaan komt. Daarnaast worden berichten van de staatsmedia minder zichtbaar gemaakt in de app. Zo worden de berichten bijvoorbeeld niet aanbevolen in het Ontdekken-tabblad van de app of in Reels.

Facebook, het zusterbedrijf van Instagram, is door de Russische overheid geblokkeerd vanwege maatregelen die het bedrijf trof tegen staatsmedia. Ook op Facebook werd de toegang tot Russische media beperkt. Op het moment is Instagram nog wel actief in Rusland.