Techgigant Apple heeft een nieuwe goedkope iPhone SE gepresenteerd. Daarnaast toonde het bedrijf de Mac Studio, een nieuwe variant van zijn Mac-computers. Dat deed het bedrijf in een online video.

De nieuwe iPhone SE lijkt op eerdere goedkope toestellen die het bedrijf verkocht, met dikke randen en een thuisknop. Aan de binnenzijde zit een A15-chip die met de iPhone 13 werd gedebuteerd, wat de telefoon net zo snel moet maken.

Achterop zit slechts één cameralens, waar de iPhone 13 er meerdere heeft. Apple gaat de goedkopere iPhone vanaf vrijdag voor 530 euro in Nederland verkopen, waarna op 18 maart de eerste modellen worden geleverd.

Mac Studio

Apple onthulde ook de Mac Studio - een losse desktopcomputer die je met bijbehorend beeldscherm kunt kopen, of gewoon met een eigen monitor verbindt. De desktop lijkt op de eerdere Mac Mini, maar is een stuk groter.

De Mac Studio wordt met meerdere versies van Apples M1-chip verkocht, waaronder de nieuwe, snellere M1 Ultra. Voor het goedkoopste model wordt 2.329 euro gerekend.

Het bijbehorende display wordt voor 1.779 verkocht. Het is de eerste monitor die Apple in jaren voor consumenten heeft gepresenteerd. Het bedrijf verkoopt wel al langer een scherm voor professionals voor 5.500 euro.

Nieuwe iPad Air

Ook de iPad Air is tijdens de Apple-presentatie van een update voorzien. Deze tablet is in uiterlijk gelijk gebleven, maar draait op de M1-chip bekend van Mac-computers en de iPad Pro.

Daarmee is de iPad Air in grote lijnen gelijk aan de iPad Pro geworden. Het voornaamste verschil zit in de ontbrekende gezichtsherkenning: de Air moet het doen met een vingerafdrukscanner. De nieuwe iPad Air kost 700 euro.

HomePod Mini in Nederland

Apple kondigde ook de komst van zijn HomePod Mini-luidsprekers aan in Nederland. Die worden vanaf 109 euro verkocht.

De HomePods worden al jarenlang in andere landen aangeboden. Sinds recent spreekt de stemassistent van de HomePod ook Nederlands, waarmee de komst naar ons land nabij leek.