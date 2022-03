De storing bij muziekstreamingdienst Spotify is rond 20.45 uur verholpen, meldt het Zweedse bedrijf. Dinsdagavond kampte het platform met een wereldwijde storing. Ook Nederlandse gebruikers konden sinds 19.00 uur geen Spotify gebruiken.

Bij Allestoringen.nl kwamen rond 19.00 uur de eerste meldingen van Nederlanders waarbij de Spotify-apps niet werkten. Een uur later waren dit er al ruim 70.000. Ook de website van Spotify was onbruikbaar.

Volgens het bedrijf is de storing inmiddels verholpen. Gebruikers die alsnog problemen ervaren kunnen contact opnemen met de klantenservice. Het is niet duidelijk waardoor de storing werd veroorzaakt.

Ook bij het videobelplatform en chatapp Discord is er dinsdagavond sprake van een storing. Gebruikers kunnen chatberichten niet verzenden. Het is niet bekend of de storingen iets met elkaar te maken hebben.

Spotify meldde eerder deze week zijn kantoor te sluiten in Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Russen kunnen nog wel gebruikmaken van Spotify. Het bedrijf zei daarbij de vindbaarheid van podcasts die door Russische staatsmedia worden gemaakt te beperken. In de EU en de VS zijn podcasts van de Russische staatszender RT en Sputnik News al van het platform verwijderd.