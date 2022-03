Google neemt cybersecuritybedrijf Mandiant over voor 5,4 miljard dollar (zo'n 5 miljard euro). Met de overname wil Google zijn dienstverlening aan zakelijke cloudklanten uitbreiden. Ook kan het techbedrijf zijn eigen beveiligingstak versterken en beter adviezen verstrekken.

Mandiant, dat eveneens uit de Verenigde Staten komt, richt zich op de reactie op cyberaanvallen en het testen van de cyberbeveiliging van bedrijven. De afgelopen tijd werd het bedrijf onder meer ingehuurd door mediabedrijf News Corp en chipmaker NVIDIA nadat daar beveiligingslekken hadden plaatsgevonden.

"Organisaties wereldwijd worden geconfronteerd met grote uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging", zegt Thomas Kurian, CEO van Google Cloud. "De verfijning en ernst van de aanvallen die voorheen werden gebruikt om grote overheden te treffen, worden nu ook gebruikt om bedrijven in elke sector aan te vallen."

Eerder leek Microsoft volgens verschillende media de grootste kanshebber om Mandiant in te lijven. Dat bedrijf had eerder aangegeven in de komende vijf jaar 20 miljard dollar aan cyberveiligheid te willen uitgeven.