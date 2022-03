Aanbieders van VPN-diensten zien dat het verkeer vanuit Rusland de afgelopen tijd is toegenomen, blijkt uit een rondgang van NU.nl. In Rusland zijn onder meer Facebook en Twitter geblokkeerd. Mensen die de diensten toch willen bezoeken, proberen dat te doen via een VPN.

Met een VPN (virtual private network) kunnen gebruikers anoniemer verbinding maken met het internet, voor meer online bescherming. Ook is het mogelijk om via een server in een ander land verbinding te maken met het internet. Op die manier zijn ook eventuele restricties in het eigen land (in dit geval Rusland) te omzeilen.

De VPN-aanbieders SurfShark en ExpressVPN zien de interesse in dit soort diensten vanuit Rusland flink toenemen. SurfShark spreekt van een "significante toename" van het aantal verkopen van zijn diensten in Rusland.

"Dat betekent dat mensen in Rusland actief op zoek zijn naar manieren om overheidssurveillance en censuur te omzeilen. Zij willen zo naar geblokkeerde websites of sociale media zoals Facebook of Twitter", zegt een woordvoerder van SurfShark.

De VPN-aanbieder zegt dat de gemiddelde weekverkopen na 24 februari (de dag van de inval in Oekraïne) met 3.500 procent zijn gestegen. Specifieke cijfers deelt het bedrijf niet. "De toename van het aantal VPN-downloads in Rusland die we deze weken meemaken is ongekend."

ExpressVPN zegt dat er meer interesse in zijn dienst is dan normaal. "We zagen het bezoek vanuit Rusland naar onze website met 330 procent toenemen vergeleken met een week voor de inval", zegt ExpressVPN-vicevoorzitter Harold Li. De VPN-aanbieder maakt verder geen cijfers over de verkopen bekend.

Rusland ging al eens achter VPN-diensten aan

NordVPN ziet slechts een kleine toename van het aantal bezoekers uit Rusland. "Dergelijke pieken in de vraag naar VPN's zijn niet ongewoon", zegt een woordvoerder. "Telkens wanneer een regering beperkende maatregelen of meer toezicht aankondigt, wenden mensen zich tot privacytools. We zagen een soortgelijke piek tijdens de protesten in Hongkong in 2020."

Overigens laat Rusland VPN-diensten niet zomaar met rust. In 2019 eiste de Russische telecomwaakhond Roscomnadzor van onder meer ExpressVPN en NordVPN dat ze de Russische overheid toegang zouden geven tot hun servers in het land. NordVPN en ExpressVPN weigerden dat en sloten daarop al hun servers in Rusland. Russen kunnen nog wel verbinden met servers van de aanbieders in andere landen.