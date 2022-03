Instagram heeft zijn Boomerang- en Hyperlapse-apps uit de App Store en Google Play Store gehaald, meldt TechCrunch maandag. De functies van de losse apps blijven beschikbaar in de reguliere Instagram-app.

"Boomerang zal ondersteund blijven worden in Stories", zegt een woordvoerder van het bedrijf. Met Boomerang kunnen mensen korte, herhalende video's maken door een reeks foto's achter elkaar te maken. De beelden stuiteren van de eerste naar de laatste foto en terug.

Over Hyperlapse heeft Instagram niets gezegd. Met die app uit 2014 konden mensen timelapsevideo's maken en filmpjes laten stabiliseren. Mogelijk is de app overbodig geraakt doordat telefooncamera's daar zelf in de loop der jaren al een stuk beter in zijn geworden.

Instagram heeft nog wel een aparte app genaamd Layout. Daarmee is het mogelijk om meerdere foto's in een raster te plaatsen. Hoewel deze functie ook in Instagram Stories zit, zal de app ondersteund blijven worden, zegt de woordvoerder.

Het lijkt erop dat Instagram er de laatste tijd vaker voor kiest de focus op zijn reguliere app te behouden. Zo werd eind februari ook de ondersteuning voor de losse IGTV-app stopgezet, waarmee mensen naar langere video's konden kijken. Die filmpjes zijn ook in de officiële Instagram-app te zien.