Verschillende gameontwikkelaars hebben besloten geen games meer te verkopen in Rusland. Ook Ubisoft legt de verkoop stil, heeft het Franse bedrijf maandag aangekondigd.

Ubisoft, onder meer bekend van de spellen Assassin's Creed en Far Cry, meldt op zijn website niet waarom het bedrijf dit besluit heeft genomen. Wel is duidelijk dat de ontwikkelaar niet de enige is die de verkoop stillegt.

Activision Blizzard kondigde vorige week al aan de verkoop van games en in-gameaankopen te staken in Rusland. De ontwikkelaar van populaire spellen als Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush maakte bekend dit te doen zolang het conflict tussen Rusland en Oekraïne voortduurt.

Epic Games, bekend van onder meer Fortnite, liet een dag later weten in-gameaankopen in Rusland aan banden te leggen.

Niet alleen gameontwikkelaars nemen zulke besluiten, maar ook Netflix heeft zijn dienst in Rusland stopgezet. Een woordvoerder liet weten dat de streamingdienst niet meer werkt in het land "vanwege de omstandigheden ter plaatse".