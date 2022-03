Samsung is getroffen door een cyberaanval waarbij interne bedrijfsgegevens zijn gestolen. Onder meer de broncode van Galaxy-telefoons is gestolen, laat een woordvoerder van Samsung aan persbureau Bloomberg weten.

Wat en hoeveel er precies is gestolen, is nog niet helemaal duidelijk. Wel zegt Samsung dat er geen gegevens van klanten zijn buitgemaakt. "We verwachten geen impact voor onze klanten of ons bedrijf", zegt de woordvoerder.

Samsung heeft nadat de cyberaanval was ontdekt extra maatregelen getroffen om het lek te dichten en mogelijke andere aanvallen af te slaan. De Zuid-Koreaanse smartphonemaker maakt niet bekend wie achter de aanval zat.

Afgelopen weekend beweerde hackersgroep LAPSUS$ Samsung te hebben aangevallen en 190 GB aan data te hebben gestolen. Een map met die informatie werd online gedeeld. Daarin stonden gegevens over onder meer algoritmes die Samsung gebruikt voor biometrische beveiliging van apparaten.

LAPSUS$ kwam recent nog in het nieuws vanwege een aanval op NVIDIA. De groep zei zeker 1 TB aan vertrouwelijke data van de chipmaker te hebben gestolen. Later bevestigde NVIDIA dat er bedrijfsinformatie van zijn systemen waren gestolen en dat er online gegevens werden gedeeld.