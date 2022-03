Nederlanders hebben sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne vaker op Google gezocht naar termen zoals 'schuilkelder' en 'noodpakket'. Ook de woorden 'jodiumtabletten', 'kernramp' en 'gasmasker' waren populairder dan voorheen, blijkt uit cijfers van Google Trends.

Rusland viel donderdag 24 februari Oekraïne binnen. Uit de cijfers van de techgigant is af te lezen dat Nederlanders vaker op deze termen hebben gezocht in de week van 20 tot 27 februari. In de week daarvoor was het aantal mensen dat deze woorden opzocht nog nihil.

Hoe vaak er precies naar de termen is gezocht, is niet duidelijk. Google geeft daar geen specifieke cijfers over vrij. Via Google Trends valt wel de populariteit van zoekwoorden af te lezen. Op het toppunt van populariteit wordt dat op de grafiek met honderd weergegeven, bij een lage of geen interesse ligt het aantal op nul.

In de week van 13 tot en met 19 februari zochten maar weinig mensen naar het woord schuilkelder. Google gaf de interesse in deze term toen het cijfer 3. Een week later is dit getal echter al gestegen naar 38. Vooral in de provincie Groningen werd er naar schuilkelder gegoogeld.

Grafiek

De techgigant meldt bovendien dat het aantal mensen dat op het woord 'schuilkelder' zoekt de afgelopen week nog verder is gestegen. Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens die op dit moment al bekend zijn, maar zijn nog niet volledig.

Ook op andere termen die verband houden met de oorlog in Oekraïne is vaker gezocht. Dat geldt bijvoorbeeld voor het woord noodpakket, waarbij de interesse van 3 naar 18 steeg. Ook op de termen gasmasker (6 naar 18), kernramp (1 naar 9) en jodiumtabletten (0 naar 3) werd vaker gegoogeld.