Videoplatform TikTok laat gebruikers voorlopig geen nieuwe video's uploaden in Rusland. Ook livestreams zijn er tijdelijk uitgeschakeld. Het socialemediaplatform laat op Twitter weten die maatregelen te hebben getroffen vanwege een nieuwe Russische wet rondom nepnieuws.

De Russische president Vladimir Poetin heeft zondag een nieuwe wet getekend, waarmee mensen die "valse informatie" verspreiden bestraft kunnen worden. Het gaat om informatie over bijvoorbeeld het Russische leger of mensen die vragen om sancties tegen Rusland. Mensen die de wet overtreden kunnen een boete krijgen of een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar.

TikTok heeft door de nieuwe wet naar eigen zeggen geen andere keuze dan het uploaden van nieuwe video's en het aanbieden van livestreams tijdelijk te blokkeren. Die maatregel blijft van kracht zolang TikTok onderzoekt welke gevolgen de wet heeft voor de veiligheid van gebruikers.

Het bedrijf zegt dat de veiligheid van werknemers en gebruikers de hoogste prioriteit heeft. "We zullen de omstandigheden in Rusland blijven volgen om te bepalen of onze diensten weer volledig beschikbaar komen", schrijft TikTok.

Het videoplatform kondigde eerder aan "sommige staatsmedia" te labelen, zodat voor gebruikers duidelijk is dat de kanalen door de overheid worden gecontroleerd. Ook zou TikTok beperkingen hebben opgelegd aan Russische staatsmedia.