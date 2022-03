Netflix heeft zijn dienst in Rusland stopgezet, schrijft Variety. Een woordvoerder laat weten dat de streamingdienst niet meer werkt in het land "vanwege de omstandigheden ter plaatse".

Het is niet de eerste keer dat Netflix op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne reageert. Vorige week zei het platform niet te zullen voldoen aan een nieuwe Russische wet, die streamingdiensten in het land verplicht twintig Russische kanalen aan te bieden.

Later kondigde Netflix aan alle producties en aankopen in Rusland in de ijskast te zetten. Op het moment werkte de streamingdienst aan vier Russische Netflix-originals.

Volgens Bloomberg is Netflix de een miljoen gebruikers in het land nog niet gepasseerd. De dienst is sinds 2016 in Rusland actief. Wereldwijd telt Netflix 222 miljoen abonnees.

Ook veel andere bedrijven hebben voorlopig hun banden met Rusland verbroken. Disney, Warner Bros. en Paramount Pictures hebben nieuwe films in Russische bioscopen uitgesteld. Techbedrijven als Microsoft, Apple en Google hebben gezegd voorlopig geen diensten en producten te verkopen in het land.