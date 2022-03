Streamingdienst Disney+ krijgt vanaf dit jaar een goedkoper abonnement om het platform voor een groter publiek beschikbaar te maken. Het abonnement bevat wel reclames die tijdens het kijken van films en series verschijnen.

Het is de bedoeling dat dit goedkopere abonnement voor het einde van dit jaar in de Verenigde Staten beschikbaar is. De internationale uitrol volgt in 2023. Wat de kosten van het abonnement zijn, is nog niet bekend.

Disney+ won vorig jaar flink aan populariteit, ondanks dat de prijzen voor abonnees in onder meer thuismarkt VS toen flink omhooggingen. De dienst telde na het slotkwartaal in totaal 129,8 miljoen abonnees. Met behulp van de nieuwe abonnementsvorm mikt het Amerikaanse bedrijf op 230 miljoen tot 260 miljoen abonnees in 2024.

De concurrentie tussen streamingdiensten is de laatste jaren flink toegenomen. Naast Disney+ zijn er bijvoorbeeld ook Amazon Prime Video en Apple TV+. Die proberen zich van elkaar te onderscheiden in aanbod en prijsstelling. Ook Netflix kent al goedkopere en duurdere abonnementsvormen, maar bij geen van de varianten van Netflix krijgen kijkers reclame te zien.