Ruimtevaartbedrijf SpaceX stuurt meer ontvangers van Starlink naar Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky na een gesprek met SpaceX-directeur Elon Musk. Met de ontvangers kunnen inwoners van het land breedbandinternet via het satellietnetwerk van SpaceX gebruiken.

"Ik heb met Elon Musk gepraat", schrijft Zelensky op Twitter. "Ik ben hem dankbaar dat hij Oekraïne met woorden en daden steunt. Volgende week krijgen we nieuwe Starlink-systemen voor onze verwoeste steden." Musk zei donderdag dat Starlink het enige niet-Russische communicatiesysteem was dat nog werkte in sommige delen van Oekraïne na de Russische invasie.

Eind februari schakelde Musk Starlink in voor Oekraïne. Het systeem maakt gebruik van satellieten waardoor grondkabels niet nodig zijn. Wel is een ontvanger vereist. SpaceX heeft inmiddels negentienhonderd satellieten in een baan rond de aarde gebracht. Daarmee wil het bedrijf van Musk breedbandinternet kunnen aanbieden in afgelegen gebieden, waar bijvoorbeeld geen glasvezelnetwerken liggen.

Zelensky schrijft ook met Musk te hebben gesproken over mogelijke toekomstige ruimteprojecten. "Maar daar praat ik na de oorlog over verder."