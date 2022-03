De Zuid-Koreaanse popgroep BTS is op de invloedrijkste socialemediakanalen de meest gevolgde muziekgroep, meldt Guinness World Records. De boyband heeft de status sinds afgelopen maand op zowel Instagram, Twitter als TikTok.

Op Instagram staat de teller voor BTS op ruim 60,5 miljoen volgers. Dat aantal is een stuk groter dan andere wereldwijd bekende muziekgroepen op het platform.

De band staat op de 55e plaats van meest gevolgde accounts in totaal. In die top honderd is verder geen muziekgroep te vinden. Zangeres Selena Gomez is de meest gevolgde artiest op Instagram met meer dan 300 miljoen fans.

Op Twitter heeft BTS het record van One Direction verbroken. De groep heeft meer dan 44,3 miljoen volgers tegen ruim 31,2 miljoen van hun Britse collega's. Op TikTok heeft BTS bijna 46 miljoen volgers.