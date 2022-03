Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft is vrijdag gestopt met de verkoop van nieuwe producten en diensten in Rusland. Dat meldt Microsoft-topman Brad Smith in een blogpost.

Het bedrijf zegt daarnaast nauw samen te werken met de overheden van de Verenigde Staten, EU-landen en het Verenigd Koninkrijk. Microsoft zegt met veel van zijn werkzaamheden in Rusland te stoppen vanwege de sancties die westerse landen hebben opgelegd na de inval in Oekraïne van ruim een week geleden.

"Net als de rest van de wereld zijn wij ontzet, boos en bedroefd over de beelden en het nieuws van de oorlog in Oekraïne", schrijft Smith. "We veroordelen deze onrechtvaardige en onwettige invasie door Rusland."

Microsoft beraadt zich op aanvullende stappen. Het bedrijf zegt bijvoorbeeld veel te kunnen betekenen op het gebied van cyberbeveiliging in Oekraïne. "Wij blijven proactief werken om samen met experts cyberaanvallen vanuit Rusland af te weren."

Microsoft is niet het eerste techbedrijf dat actie onderneemt. Zo stopte Apple eerder deze week al met de verkoop in Rusland en heeft Google inmiddels alle advertentieverkopen in het land gestaakt.